Michael Hart, 58-letni mieszkaniec San Diego w Kalifornii, został oskarżony o przemyt gazów cieplarnianych. To pierwsza tego typu sprawa w Stanach Zjednoczonyc h.

Gaz cieplarniany z Meksyku do USA?

Hart został oskarżony na podstawie ustawy o innowacyjności i produkcji (American Innovation and Manufacturing Act - AIM Act) z 2020 roku. Oskarżono go o przemyt pojemników z wodorofluorowęglowodorem (HFC). Są to przemysłowe związki chemiczne stosowane między innymi w zamrażarkach, klimatyzatorach, izolacji budynków czy systemach gaśniczych.