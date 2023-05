W strzelaninie niedaleko Belgradu zginęło 8 osób, 13 rannych

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

Zginęło co najmniej 8 osób, a 13 jest rannych - strzelanina niedaleko miasta Mladenovac, odległego o ok. 60 km na południe od Belgradu. Do zbrodni doszło w czwartek wieczorem - podają serbskie media. To już trzecia tego rodzaju strzelanina w ostatnim czasie.

Zdjęcie W strzelaninie niedaleko miasta Mladenovac, (ok. 60 km na południe od Belgradu) zginęło co najmniej 8 osób a 13 zostało rannych / ANDREJ ISAKOVIC / AFP