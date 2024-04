Obywatele Białorusi wynieśli z pociągu 40 półautomatycznych karabinów Kögel BK4. Jak informuje dziennik "Bild", broń wyprodukowana w Chinach trafiła drogą morską do portu w Hamburgu, gdzie 16 marca została załadowana do pociągu towarowego, jadącego do składu broni w Bawarii.