Sposób działania przestępców był nie tylko nietypowy, ale także bardzo niebezpieczny. Pod osłoną nocy, do pojazdu ciężarowego poruszającego się trasą szybkiego ruchu, podjeżdżali samochodem osobowym.

Kierowca wyłączał światła mijania, a następnie zbliżał się maksymalnie do tylnej części naczepy, by zostać poza polem widzenia kiierującego ciężarówką. Jeden z pasażerów wydostawał się z wnętrza samochodu przez otwarte okno, po czym wchodził na pokrywę silnika i zrywał zabezpieczenia plandeki.

Włamali się do tira w trakcie jazdy

Policji szybko udało się zlokalizować auto, które podjechało pod ciężarówkę. Zatrzymano je do kontroli. W środku znajdowało się trzech mężczyzn z Ukrainy, a także liczne narzędzia mogące służyć do zniszczenia zabezpieczeń. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, iż mogli to być sprawcy włamania, mężczyźni zostali zatrzymani.