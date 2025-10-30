W skrócie Donald Trump ogłosił wznowienie prób broni jądrowej przez USA, argumentując to działaniami innych państw.

Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 roku, mimo podpisania zakazu prób nuklearnych przez USA w 1996 roku.

Decyzja pojawia się w kontekście wzmożonej aktywności Rosji i Chin w zakresie rozwoju broni jądrowej.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej "na równi z innymi krajami".

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wskazał, o jakie programy testów innych broni chodzi. Zaznaczył jednak, że USA posiadają najwięcej broni jądrowej na świecie, Rosja jest na drugim miejscu, a "Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat".

USA wznowią próby jądrowe. Pierwszy raz od 33 lat

Do ogłoszenia dochodzi na tle ostatnich wypowiedzi rosyjskich władz o próbach pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej z napędem jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.

Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Pozostałe państwa nie przeprowadziły żadnego testu broni jądrowej w XXI w.

Do ostatniej znanej detonacji bomby atomowej przez Chiny doszło w 1996 r., lecz od lat analitycy wskazują na aktywność na poligonie nuklearnym Lob-nor, które wskazują na przygotowania do przeprowadzenia testu. Trump zamieścił swój wpis tuż przed planowanym spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 r. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 r., ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.

