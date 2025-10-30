USA wznowią testy broni jądrowej. "Na równi z innymi krajami"

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach" - napisał na platformie Truth Social Donald Trump. Amerykański przywódca nie sprecyzował, o które konkretnie kraje może chodzić. Dodał jednak, że proces rozpocznie się natychmiast. Ostatnie amerykańskie próby jądrowe miały miejsce jeszcze w 1992 roku.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald TrumpKiyoshi Ota/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił wznowienie prób broni jądrowej przez USA, argumentując to działaniami innych państw.
  • Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 roku, mimo podpisania zakazu prób nuklearnych przez USA w 1996 roku.
  • Decyzja pojawia się w kontekście wzmożonej aktywności Rosji i Chin w zakresie rozwoju broni jądrowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej "na równi z innymi krajami".

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Prezydent USA nie rozwinął wypowiedzi i nie wskazał, o jakie programy testów innych broni chodzi. Zaznaczył jednak, że USA posiadają najwięcej broni jądrowej na świecie, Rosja jest na drugim miejscu, a "Chiny na odległym trzecim, ale dorównają (do USA i Rosji) w ciągu 5 lat".

Zobacz również:

Władimir Putin / zdj. ilustracyjne
Świat

Rosja ostrzega USA ws. testów nuklearnych. "Radykalne stanowisko Trumpa"

Sebastian Przybył
Sebastian Przybył

    USA wznowią próby jądrowe. Pierwszy raz od 33 lat

    Do ogłoszenia dochodzi na tle ostatnich wypowiedzi rosyjskich władz o próbach pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej z napędem jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i torpedy Posejdon.

    Ostatnia znana próba broni jądrowej miała miejsce w 2017 r. i została przeprowadzona przez Koreę Północną. Pozostałe państwa nie przeprowadziły żadnego testu broni jądrowej w XXI w.

    Do ostatniej znanej detonacji bomby atomowej przez Chiny doszło w 1996 r., lecz od lat analitycy wskazują na aktywność na poligonie nuklearnym Lob-nor, które wskazują na przygotowania do przeprowadzenia testu. Trump zamieścił swój wpis tuż przed planowanym spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

    Ostatnia amerykańska próba miała miejsce w 1992 r. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 r., ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.

    Zobacz również:

    Zdaniem eksperta nowy rosyjski pocisk Posejdon może zagrażać Wielkiej Brytanii
    Wojna w Ukrainie

    Ekspert miażdży przechwałki Putina. "Zero ryzyka dla USA"

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze