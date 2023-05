Instruktor tańca, Souleymane Sana, który obecnie mieszka w Karolinie Północnej, pochodzi z Mali w Afryce Zachodniej. 39-latek wygraną zdrapkę kupił na stacji benzynowej w Kinston. Zapłacił za nią 30 dolarów.

Mężczyzna zdradził, że jeszcze przed zdobyciem pieniędzy założył organizację non-profit, by pomagać mieszkańcom Mali. Jednak to dodatkowe pieniądze sprawą, że będzie mógł zrobić dla dzieci jeszcze więcej.

Zrealizuje swoje marzenie i pomoże dzieciom w Afryce

Jak podał portal Insider, Sana zamierza przeznaczyć pieniądze na zrealizowanie swojego marzenia - zbudowania większej liczby szkół w swoim kraju.

- Zamierzam wciąż robić wszystko, co tylko mogę, by przyczynić się do wybudowania większej ilości klas szkolnych w Mali. To sprawia mi wielką radość. To było moje marzenie - powiedział.