Pozwał organizatorów loterii. Twierdzi, że wygrał dwa miliardy dolarów

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Pewien Amerykanin twierdzi, że trafił największą wygraną w amerykańskiej loterii - 2,04 mld dolarów. Problem w tym, że bohater całego zamieszania - Joe Rivera - nie posiada zwycięskiego losu. Utrzymuje, że mu go skradziono. Kilka dni temu ogłoszono dane zwycięzcy Edwina Castro. Rivera nie zamierza jednak dać za wygraną. Jest przekonany, że to on ma rację.

Zdjęcie Na zdjęciu Joe Chahayed, właściciel stacji benzynowej Joe's Service Center, gdzie 7 listopada 2022 r. został zakupiony szczęśliwy los / MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images / Getty Images