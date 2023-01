Iris Amador Argueta miała ukraść swojemu kuzynowi wygraną zdrapkę o wartości miliona dolarów w loterii stanu Nowy Jork w listopadzie 2020 roku.

Jak donosi CNN, mężczyzna kupił zdrapkę w październiku 2020 roku, lecz po wygranej miał poprosić swoją kuzynkę o wypłatę 50 tys. dolarów w zamian za przekazanie wygranego losu, ponieważ chciał pozostać anonimowy. Następnie kobieta pojechała do swojego krewnego, by dokonać wymiany, po czym miała wysłać zwycięską zdrapkę do stanowej loterii, w celu odebrania nagrody.

Kobieta zdecydowała się na otrzymanie nagrody pieniężnej w ramach jednorazowej płatności ryczałtowej o łącznej sumie ponad 537 tys. dolarów. 34-latka powiedziała jednak swojemu kuzynowi, że jego wygrana wyniosła w rzeczywistości jedynie 20 tys. dolarów, dlatego po odjęciu kosztów podatkowych ta przekazała swojemu krewnemu w kopercie nieco ponad 13 tys. dolarów.

USA: Oszukała kuzyna na milion dolarów. Grozi jej więzienie

Sprawa wyszła na jaw, gdy mężczyzna natknął się na artykuł w prasie, w którym opisano jego kuzynkę jako zwyciężczynie loterii o wartości miliona dolarów. Tam też również dowiedział się, że kobieta przyjęła jednorazową wypłatę ryczałtową w wysokości ponad 500 tys. dolarów.

Nieuczciwa krewna została aresztowana w listopadzie 2021 roku w Teksasie. W maju 2022 roku niespełna 320 tys. dolarów wygranej zostało zajęte na jej koncie bankowym i przekazane prawowitemu właścicielowi. Według amerykańskiej prokuratury kobiecie grozi od roku do czterech lat więzienia.