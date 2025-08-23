W skrócie Była partnerka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, stanowczo zaprzeczyła istnieniu tzw. listy klientów przestępcy seksualnego oraz wszelkim sugestiom o niewłaściwym zachowaniu Donalda Trumpa.

Maxwell podczas przesłuchania podkreślała, że Trump zachowywał się wobec niej wzorowo, nie dostrzegła też żadnych niestosownych sytuacji z jego udziałem.

Upublicznienie stenogramów z jej zeznań ma na celu ograniczenie szkód politycznych związanych z teoriami spiskowymi i zarzutami wobec administracji USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ghislaine Maxwell, była życiowa partnerka przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, zaprzeczyła, jakoby istniała lista jego "klientów". Zapewniła też, że nie była świadkiem niestosownego seksualnie zachowania obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Maxwell, która ubiega się o ułaskawienie przez Trumpa, mówiła o tym podczas wywiadu w lipcu, przeprowadzonego przez zastępcę prokuratora generalnego Todda Blanche'a. Jego stenogram został w piątek opublikowany przez amerykańską administrację.

USA. Sprawa Epsteina. Była partnerka zeznała, że "nie było listy"

Byłą partnerkę Epsteina zapytano o domniemaną listę jego klientów, która miałaby zawierać nazwiska znanych osobistości, takich jak miliarderzy Bill Gates, Elon Musk czy obecny minister zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. oraz książę Andrzej. - Nie ma listy - oznajmiła Maxwell.

Podczas wywiadu obsypała Trumpa pochwałami i zapewniła, że nie widziała go w żadnym niestosownym otoczeniu, np. otrzymującego masaż. - Prezydent nigdy nie zachowywał się niestosownie wobec nikogo. W sytuacjach, gdy z nim przebywałam, był dżentelmenem pod każdym względem - dodała.

Maxwell odbywa 20-letni wyrok z 2021 roku za zwabianie nastolatek, które miał wykorzystywać seksualnie Epstein.

Skazana z zachwytem wypowiadała się o brytyjskim księciu Andrzeju i odrzuciła twierdzenia Virginii Giuffre, która zapewniła, że została mu "dostarczona" jako ofiara handlu ludźmi w wieku 17 lat. Według Maxwell zdjęcie, na którym widać księcia z Giuffre oraz ją samą w tle, jest podrobione. Zaprzeczyła też, by to ona przedstawiła księciu Epsteina.

Giuffre popełniła w tym roku samobójstwo. Jej rodzina potępiła ministerstwo sprawiedliwości USA za przeprowadzenie wywiadu z Maxwell i oświadczyła, że jest ona "potworem, któremu nie można ufać".

Trump "chce ograniczyć szkody polityczne". Opublikowano ważne stenogramy

Według Associated Press upublicznienie stenogramów to część działań administracji mających na celu ograniczenie szkód politycznych wynikających z niedowiedzionych teorii spiskowych i wcześniejszej odmowy ujawnienia dokumentów w sprawie Epsteina, w tym domniemanej "listy klientów" Epsteina. Trump wyśmiał tych, którzy naciskali w tej sprawie, twierdząc, że dali się nabrać na "mistyfikację Jeffreya Epsteina".

W 2019 r. Epstein popełnił samobójstwo w więzieniu w Nowym Jorku, gdzie czekał na proces. Maxwell powiedziała w wywiadzie, że nie wierzy, by sam się zabił, choć przyznała, że nie ma powodów, by sądzić, że został zabity.

Po wywiadzie z Blanche'em Maxwell została przeniesiona z federalnego więzienia o niskim rygorze na Florydzie do zakładu karnego o złagodzonym rygorze w Teksasie.

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka za odtajnienie akt. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi o to żeby ścigać opozycję Polsat News Polsat News