W skrócie Prawnik Melanii uznał słowa syna Joe Bidena na temat jego klientki za "fałszywe, zniesławiające, zniesławiające i podburzające".

Hunter Biden nie odpowiedział na żądania pierwszej damy, a BBC podkreśla brak dowodów na powiązania opisywane w wywiadzie.

Donald Trump był przyjacielem Jeffreya Epsteina, ale zapewnia, że zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na początku sierpnia Hunter Biden udzielił wywiadu Andrew Callaghanowi, twierdząc, że nieujawnione dokumenty dotyczące Epsteina "obciążają" prezydenta Trumpa i ujawniając rzekome okoliczności poznania się pierwszej pary USA.

- Epstein przedstawił Melanię Trumpowi. Powiązania są, cóż, bardzo szerokie i głębokie - ocenił.

Melania Trump chce pozwać Huntera Bidena

W piśmie prawnika Melanii Trump, Alejandro Brito, zaznaczono, że twierdzenie to częściowo przypisuje się Michaelowi Wolffowi, dziennikarzowi, który napisał krytyczną biografię Trumpa. Podczas rozmowy z amerykańskim Daily Beast, Wolff zaświadczył, że Melania znała jednego ze współpracowników Epsteina i Trumpa. Portal wycofał artykuł po otrzymaniu listu od Brito, który zakwestionował wypowiedziane słowa.

Odnosząc się teraz do słów najmłodszego syna Joe Bidena, adwokat pierwszej damy, która jest żoną Donalda Trumpa od 2005 r., opisał je jako "fałszywe, zniesławiające, zniesławiające i podburzające". Wysyłając wezwanie do sprostowania wypowiedzi, Brito zażądał przeprosin, grożąc, że jeśli Biden nie cofnie swoich twierdzeń, zostanie pozwany na kwotę ponad miliarda dolarów.

W liście, do którego dotarł Fox News, można przeczytać, że pierwsza dama poniosła "ogromne szkody finansowe i wizerunkowe". Bidenowi zarzuca się również, że swoje kontrowersyjne słowa wygłosił "w celu zwrócenia uwagi na siebie".

"Film [z wywiadem - red.] został później ponownie opublikowany przez różne media, dziennikarzy i komentatorów politycznych, a miliony osób w mediach społecznościowych rozpowszechniły zawarte w nim fałszywe i zniesławiające oświadczenia dziesiątkom milionów ludzi na całym świecie" - czytamy w dokumencie.

BBC podkreśla, że nie ma dowodów na to, iż Trumpów przedstawił sobie Epstein, który odebrał sobie życie w 2019 r. w więzieniu, oczekując na proces.

Ultimatum pierwszej damy minęło 7 sierpnia. Wiadomo już, że Biden nie odniósł się do żądań pierwszej damy USA.

Niejasne relacje Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem

Donald Trump był przyjacielem Jeffreya Epsteina, ale zapewnia, że zerwał z nim kontakty na początku XXI wieku, ponieważ finansista przejmował pracowników, którzy byli zatrudnieni w spa w klubie golfowym Trumpa na Florydzie.

W artykule Harper's Bazaar ze stycznia 2016 r. donoszono, że pierwsza dama poznała swojego męża w listopadzie 1998 r. na przyjęciu wydanym przez założyciela agencji modelek.

55-letnia pierwsza dama USA powiedziała w rozmowie z gazetą, że odmówiła podania swojego numeru telefonu Trumpowi, ponieważ nie był on wówczas sam. W 1999 r. prezydent USA rozwiódł się ze swoją drugą żoną, Marlą Maples. Wcześniej, w latach 1977-1990, był związany z Ivaną Trump.

Przed ponownym wyborem na urząd prezydenta Trump obiecał, że ujawni akta dotyczące śledztwa karnego przeciwko Epsteinowi, ale FBI i Departament Sprawiedliwości oświadczyły w lipcu, że nie istnieje żadna "obciążająca" lista klientów współpracowników finansisty.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem. Gramatyka: Amerykanie patrzą na świat nieco inaczej Polsat News Polsat News