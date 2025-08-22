Donald Trump spotkał się w piątek w Gabinecie Owalnym z prezydentem FIFA Giannim Infantino.

Podczas konferencji ogłoszono, że finałowe losowanie przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej odbędzie się w grudniu w John F. Kennedy Center for the Performing Arts w Waszyngtonie.

Putin na Mistrzostwach Świata w USA? "Bardzo chce tam być"

Podczas spotkania prezydent USA niespodziewanie nawiązał także do swojej relacji z rosyjskim przywódcą.

Z biurka wyjął fotografię przedstawiającą jego i Władimira Putina w Anchorage na Alasce, którą - jak powiedział - otrzymał właśnie od niego.

- Właśnie wysłano mi zdjęcie od kogoś, kto bardzo chce tam być - stwierdził.

Jednak - jak dodał - to będzie zależało od tego, co wydarzy się wokół wojny w Ukrainie. - On bardzo szanuje mnie i nasz kraj, ale innych nie aż tak bardzo - powiedział Trump.

Trump stawia kolejne ultimatum Putinowi. "Jeszcze kilka tygodni"

Trump zaznaczył również, że daje Putinowi jeszcze "kilka tygodni". Według niego w ciągu dwóch tygodni okaże się, w którą stronę będzie zmierzać kwestia dotycząca wojny w Ukrainie.

Jak zapowiedział, po upływie tego terminu podejmie "bardzo ważną decyzję" w sprawie Rosji.

Pytany o to, co sądzi na temat rosyjskiego ataku na amerykańskie przedsiębiorstwo Flex w Mukaczewie w Ukrainie, odpowiedział, że "nie podoba mu się to". - Nie podoba mi się wszystko, co się dzieje na tej wojnie - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja celowo zaatakowała w czwartek amerykańską firmę na Zakarpaciu. Zaznaczył, że uderzenie nastąpiło w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny.

Źródło: CNN

"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa? INTERIA.PL