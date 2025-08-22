Trump pokazał zdjęcie z Putinem. "Bardzo mnie szanuje"
Donald Trump nie wykluczył, że Władimir Putin przybędzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się m.in. w USA w przyszłym roku. - Bardzo chce tam być - stwierdził prezydent USA podczas konferencji w Gabinecie Owalnym. Pokazał również fotografię, którą przesłał mu Putin.
Donald Trump spotkał się w piątek w Gabinecie Owalnym z prezydentem FIFA Giannim Infantino.
Podczas konferencji ogłoszono, że finałowe losowanie przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej odbędzie się w grudniu w John F. Kennedy Center for the Performing Arts w Waszyngtonie.
Putin na Mistrzostwach Świata w USA? "Bardzo chce tam być"
Podczas spotkania prezydent USA niespodziewanie nawiązał także do swojej relacji z rosyjskim przywódcą.
Z biurka wyjął fotografię przedstawiającą jego i Władimira Putina w Anchorage na Alasce, którą - jak powiedział - otrzymał właśnie od niego.
- Właśnie wysłano mi zdjęcie od kogoś, kto bardzo chce tam być - stwierdził.
Jednak - jak dodał - to będzie zależało od tego, co wydarzy się wokół wojny w Ukrainie. - On bardzo szanuje mnie i nasz kraj, ale innych nie aż tak bardzo - powiedział Trump.
Trump stawia kolejne ultimatum Putinowi. "Jeszcze kilka tygodni"
Trump zaznaczył również, że daje Putinowi jeszcze "kilka tygodni". Według niego w ciągu dwóch tygodni okaże się, w którą stronę będzie zmierzać kwestia dotycząca wojny w Ukrainie.
Jak zapowiedział, po upływie tego terminu podejmie "bardzo ważną decyzję" w sprawie Rosji.
Pytany o to, co sądzi na temat rosyjskiego ataku na amerykańskie przedsiębiorstwo Flex w Mukaczewie w Ukrainie, odpowiedział, że "nie podoba mu się to". - Nie podoba mi się wszystko, co się dzieje na tej wojnie - dodał.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja celowo zaatakowała w czwartek amerykańską firmę na Zakarpaciu. Zaznaczył, że uderzenie nastąpiło w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny.
