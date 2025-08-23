Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w piątek, że nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja zechciała zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia zawieszenia broni lub pokoju z Ukrainą. - Chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne - stwierdził.

Według prezydenta Finlandii jest też "mało prawdopodobne", aby w najbliższym czasie doszło do spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było tematem ostatniej narady liderów europejskich i Zełenskiego prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

- Rosyjska taktyka opóźniania będzie kontynuowana - stwierdził Stubb w wywiadzie opublikowanym w sobotnim wydaniu "Helsingin Sanomat".

Finlandia. Stubb: Tylko Trump może zmusić Putina do pokoju

Jak przyznał Stubb, "systematycznie zbliżamy się jednak do takiego momentu, kiedy możliwe będzie osiągnięcie zawieszenia broni i trwalszego pokoju". Zaznaczył przy tym, że jedyną osobą, która może zmusić Putina do pokoju, jest Trump, który - jak dotąd - nie użył twardych środków, takich jak szerokie sankcje, aby wpłynąć na przywódcę Rosji.

- Zadaniem takiego małego kraju jak Finlandia jest to, by wpłynąć na stanowisko negocjacyjne prezydenta USA. Czasami nam się to udaje, a czasami trochę mniej - nakreślił.

Zwrócił też uwagę, że po raz pierwszy w historii Finlandia zasiada przy stole, przy którym nakreśla się przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. - To jest jednak coś innego, niż Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), której Akt Końcowy podpisano w Helsinkach w 1975 roku - zaznaczył Stubb.

Zapytany zaś o udział Finlandii w opracowywanych potencjalnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy odparł, że Finlandia jest zaangażowana w proces, ale jej udział w tych gwarancjach "nie zadecyduje o wojnie czy pokoju".

Rola Finlandii w procesie pokojowym dla Ukrainy wzrosła po tym jak Stubb przyjechał na Florydę by razem z Trumpem wziąć udział w turnieju golfowym. Zaczęto wówczas mówić o bardzo dobrych relacjach między prezydentami, a Stubb stał się częścią wąskiego grona europejskich liderów - obok przywódcy NATO i UE, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch - których Trump zaprosił ostatnio do Białego Domu na naradę.

Wojna na Ukrainie. Władimir Putin: Pojawiło się światełko w tunelu.

Przywódca Rosji Władimir Putin wyraził w piątek przekonanie, że przywódcze cechy prezydenta USA Donalda Trumpa pomogą w odbudowie relacji między obydwoma krajami. Jego zdaniem Moskwa i Waszyngton mogą współpracować przy projektach w Arktyce i na Alasce.

- Po tym, jak Trump został prezydentem, pomyślałem, że wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. I oto odbyliśmy bardzo dobre, znaczące i szczere spotkanie na Alasce - powiedział Putin, nawiązując do zeszłotygodniowego szczytu w Anchorage.

- Kolejne kroki zależą teraz od przywództwa Stanów Zjednoczonych, ale jestem przekonany, że przywódcze cechy prezydenta Trumpa stanowią dobrą gwarancję przywrócenia relacji - mówił Putin podczas wizyty w ośrodku nuklearnym.

Putin powiedział, że Rosja omawia możliwość współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w Arktyce i na Alasce, choć nie podał szczegółów. Stwierdził jedynie, że w regionie znajdują się "ogromne" złoża mineralne i dodał, że działa tam już rosyjska firma Novatek, zajmująca się produkcją skroplonego gazu ziemnego.

- Rozmawiamy z amerykańskimi partnerami o możliwości współpracy w tym obszarze. I nie tylko w naszej strefie arktycznej, ale także na Alasce. Technologiami, które posiadamy, dziś nie dysponuje nikt poza nami. I to interesuje naszych partnerów, w tym tych ze Stanów Zjednoczonych - zaznaczył.

