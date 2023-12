Uderzenie zimy w Europie. Kierowcy chowali się w kościele

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wielka Brytania: Uwięzieni kierowcy szukali noclegu

W zaspach utknęło około 200 aut. Kierowcy unieruchomionych pojazdów musieli szukać schronienia w okolicznych miejscowościach. Nocowali w szkole, kościele czy hali targowej . W ten sposób noc spędziło co najmniej 45 osób - podaje BBC.

Brytyjski instytut meteorologiczny Met Office wystosował w poniedziałek żółty alert dotyczący intensywnych opadów śniegu i oblodzenia we wschodniej części Szkocji . Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz kolejowym. Alerty obowiązują do wtorku .

Zablokowane autostrady w Czechach

W piątek i w sobotę śnieżyce doprowadziły do zablokowania dwóch autostrad w Czechach . Trasy D1 (Praga-Brno) oraz D5 (Praga-Drezno) były nieprzejezdne . Według policji oraz czeskiego ministra transportu Martina Kupki za zablokowanie dróg odpowiadać mają kierowcy ciężarówek, mający ignorować obowiązujące zakazy wyprzedzana.

Gazeta "Lidove Noviny" z kolei cytuje ekspertów ze Stowarzyszenia Transportowców CzESMAD BOHEMIA, którzy nie wykluczają, że równie dobrze mogło za to odpowiadać nieodpowiednie utrzymanie dróg. "Lidove Noviny" cytuje głosy proponujące wprowadzenie zakazu jazdy ciężarówek po głównych drogach ze względu na niedostatek miejsc parkingowych.

Proponuje się też wprowadzenie systemu oczyszczania dróg podczas opadów, analogiczny do tego praktykowanego w Niemczech . Tam podczas intensywnych opadów zamyka się odcinek autostrady i wypuszcza pługi śnieżne na wszystkie pasy.

Holendrzy muszą zachować czujność

W niemal całym kraju na drogach panują ciężkie warunki spowodowane intensywnymi śnieżycami. Chociaż śnieg zdążył już stopnieć, to niskie temperatury sprawiły, że na drogach jest bardzo ślisko. Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) radzi kierowcom, by "zachowali czujność i dostosowali swój styl jazdy do warunków na drodze".