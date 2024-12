Uczniowie z zakazem wstępu do Lidla. Niemcy reagują na ostatnie wydarzenia

Z relacji niemieckich mediów wynika, że zakaz wstępu do sklepu w dzielnicy Steinbuchel w Leverkusen był egzekwowany przez pracowników ochrony ustawionych przed wejściem do sklepu. Uczniowie i rodzice zostali poinformowani, że ograniczania zostały wprowadzone po konsultacji ze szkołami. Placówki jednak zaprzeczają - podaje portal Express.

Niemcy. Sklep zakazał wstępu dla uczniów. "Rosnąca liczba kradzieży"

"Uczniowie przychodzą do sklepu trzy do czterech razy dziennie. Otwierają jedzenie i picie , rozrywają sześciopaki, bawią się w berka w przejściach i żebrzą u starszych klientów o pieniądze. Zabawki są rozpakowywane i chowane do toreb, a pracownicy są traktowani bez szacunku" - pisze do redakcji portalu Express jeden ze świadków zdarzenia. Portal dziennika "Bild" przytoczył kilka komentarzy z mediów społecznościowych. Osoby twierdzą, że dzieci i młodzież "krzyczą między półkami jak banda chorych psychicznie".

Decyzja o niewpuszczaniu dzieci do sklepu wywołała oburzenie. "Niektóre dzieci mają szkołę do godz. 15 i są uzależnione od kupienia czegoś do jedzenia lub picia w Lidlu w porze obiadowej. To skrajna dyskryminacja. Nie można karać wszystkich dzieci za mniejsze kradzieże i odmawiać im dostępu do wody i jedzenia" - stwierdził jeden z rodziców, cytowany przez Express.