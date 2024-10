Kiedy ma możliwość wyboru - wakacje w hotelu tylko dla dorosłych, czy w zwykłym, zawsze wybiera ten pierwszy. Basen bez wstępu dla dzieci w danym dniu? Super, to wtedy wybierze się popływać.

- Jeśli mam wybór, to zawsze pójdę tam, gdzie dzieci nie ma . Zakładam po prostu, że wtedy bardziej odpocznę, bo jednak przy dzieciakach zawsze jest jakiś harmider - komentuje w rozmowie z Interią Piotr.

Trend "child free" w Polsce to nie nowość. Od dłuższego czasu powstają hotele i restauracje tylko dla dorosłych, a ludzie chętnie z nich korzystają. Są też miejsca, które w konkretne dni lub po pewnej godzinie zamykają się dla dzieci , a wstęp mają jedynie osoby pełnoletnie. Do połowy 2022 roku dostępna była nawet specjalna aplikacja z mapą miejsc, w których dzieci się nie spotka. Została usunięta, bo autorzy nie byli w stanie jej dalej z własnej kieszeni finansować.

Dzień tylko dla dorosłych. "Odpowiedź na potrzeby klientów"

Jak wyjaśniał park rozrywki w informacji przesłanej Interii, była to odpowiedź na potrzeby klientów , a "na rynku usług już od dłuższego czasu można zaobserwować trend polegający na tworzeniu miejsc przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych . Powstają hotele 18+, restauracje i kawiarnie dla dorosłych czy inne miejsca, gdzie maluchy nie mają wstępu".

Były też pozytywne reakcje. " Wspaniała akcja! [...] Wiele osób planuje do was na ten bezdzietny dzień wpaść, nawet spoza Łodzi (w tym ja z Warszawy). [...] A może wprowadzicie takie regularne dni?" - pisała jedna z obserwatorek.

Zauważanie potrzeb. "Każdy z nas jest inny"

- Każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby . Myślę, że powstawanie takich stref "child free" jest na to odpowiedzią . Tak, jak są miejsca przeznaczone tylko dla rodzin z dziećmi, albo dla samych dzieci, tak też mogą funkcjonować takie wyłącznie dla dorosłych - komentuje w rozmowie z Interią.

Miejsca "child free" a kryzys demograficzny

Dr Ilona Nenko ocenia, że nie ma to istotnego znaczenia dla pogłębienia się kryzysu demograficznego .

- Z dzietnością mamy problem od kilkudziesięciu lat: od 1990 roku Polska nie ma prostej zastępowalności pokoleń , a to oznacza, że liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę wynosi poniżej 2,1 - przypomina.

- Zauważmy, że w ciągu tych 30 lat bardzo zmieniła się przestrzeń publiczna . W wielu restauracjach czy przychodniach stworzono kąciki, gdzie dzieci mogą się bawić, czekając na posiłek lub wizytę u lekarza . W wielu miejscach dostępne są przewijaki. Czy to miało znaczenie dla demografii? Nie. Dzietność spadała i obecnie mamy współczynnik dzietności równy 1,16 - wyjaśnia ekspertka.

Najważniejsza stabilność finansowa i zatrudnienie

Dr Ilona Nenko dodaje, że jest szereg czynników zdecydowanie ważniejszych w kontekście decyzji reprodukcyjnych niż powstawanie stref dla dzieci czy też dla dorosłych. - Z badań naukowych wynika, że po pierwsze niezwykle ważna dla młodych osób jest stabilność finansowa i połączona z tym stabilność zatrudnienia . Przyszli rodzice zwracają uwagę na to, czy mają stałą pracę i stać ich na dziecko. Trzeba uwzględnić wszystkie koszty: jedzenie, ubranie, mieszkanie, ale też edukację dzieci i rozwijanie ich pasji jest ważne, więc ludzie zadają sobie już przed decyzją o dziecku pytanie, czy będzie ich na nie stać nie tylko teraz, ale i w przyszłości - wskazuje dr Nenko.

Nie bez znaczenia jest też możliwość pogodzenia życia rodzinnego z pracą zawodową . - Kobiety chcą pracować i realizować się zawodowo, dlatego ważne jest, czy po urlopie macierzyńskim będą mogły wrócić do pracy. W tym kontekście istotna jest też dostępność dobrych żłobków i przedszkoli, czyli placówek, którym możemy zaufać i zostawić w nich dziecko w czasie, kiedy jesteśmy w pracy - komentuje.

Zdarza się, że po urlopie macierzyńskim kobiety chcą do pracy wrócić na część etatu. - Nie każdy pracodawca się na to godzi, czyli brakuje elastyczności ze strony pracodawców - dodaje jeszcze dr Ilona Nenko.

Podział obowiązków

Ważne jest też to, jak wygląda podział obowiązków między parą , która myśli o dziecku.

- Badania pokazują, że to kobiety wykonują zdecydowanie więcej tak zwanej nieodpłatnej pracy związanej z opieką nad dzieckiem i obowiązkami domowymi. Można powiedzieć, że kobiety pracują na dwóch etatach: w pracy i w domu.

- Niezwykle ważne jest to, aby podejść do obowiązków domowych po partnersku i dzielić się zadaniami. W rodzinach, w których mężczyźni zaangażowali się w opiekę nad dziećmi, łatwiej zapadają decyzje o kolejnym dziecku - podsumowuje ten wątek dr Ilona Nenko.

Czy Polacy nie lubią dzieci?

Czy jest jakiś związek między korzystaniem z miejsc "child free" a niechęcią do dzieci? Czy Polacy nie lubią dzieci ? Nasza rozmówczyni wskazuje, że nie zna badań na ten temat, ale jest to ciekawe zagadnienie.

- Prawdą jest natomiast to, że kobiety w żadnej innej roli społecznej nie czują się tak często oceniane jak w roli matki . Nawet postronne osoby nie wahają się zwracać nam uwagi - i nie mówię o sytuacjach, które naprawdę wymagają interwencji, a o przysłowiowej "czapeczce", o którą obcy ludzie upominają się , kiedy dziecko wychodzi na zewnątrz. To takie pokazywanie, że matka zrobiła coś źle - mówi dr Nenko.

I zaznacza, że są na pewno w naszym społeczeństwie osoby, które dzieci nie lubią. - Pytanie tylko w jaki sposób prezentują to światu. Trochę wracając do tego dnia bez dzieci w Aquaparku - tu też podnoszone było to, jak wydarzenie było komunikowane (znak zakazu, a w nim płaczące niemowlę. Tuż pod tabliczka z napisem "Dzieciom wstęp wzbroniony" - przyp. red.). Warto o tym pamiętać, żeby nikogo nie obrażać.