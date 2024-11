W co najmniej kilkunastu szkołach na terenie Niemiec wszczęto alarmy ze względu na maile, jakie dotarł do nich od rzekomych islamskich ekstremistów. W wiadomościach przekonywano, że na terenie edukacyjnych placówek ukryto bomby. Do żadnych eksplozji nie doszło, mimo to policja wszczęła śledztwo, kto odpowiada za wzbudzenie niepokoju wśród obywateli.