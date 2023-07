Przejęcie konta

Konto miało ponad 16 lat, zanim nagle Twitter je przejął. We wtorek Hwang powiedział, że ani Musk, ani X nie skontaktowali się z nim - donosi "The Independent".

Mężczyzna był zaskoczony takim działaniem. Podkreślił, że jest otwarty na rozmowę dotyczącą sprzedaży nazwy . Jak czytamy w zagranicznych mediach, stawka za takie działanie w social mediach to około tysiąc dolarów.

Zdaniem prawników zajmujących się znakami towarowymi, szybkie przejście z jednej marki na drugą może spowodować trudności prawne dla Muska. Chodzi o kwestie praw własności intelektualnej do litery "X" w odniesieniu do social mediów.

Mniejsze przychody

"New York Times", powołując się na wewnętrzną prezentację firmy, przekazał, że przychody reklamowe Twittera w USA w ciągu pięciu tygodni od 1 kwietnia do pierwszego tygodnia maja zmniejszyły się o 59 proc. rok do roku.