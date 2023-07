Musk grozi Zuckerbergowi. Powodem nowy "Twitter"

W sieci pojawiają się informacje na temat pozwu, jakim Elon Musk - właściciel Twittera - miał zagrozić Markowi Zuckerbergowi. Twórca Facebooka otworzył niedawno nową platformę społecznościową Threads. Ta, zdaniem Muska, jest łudząco podobna do Twittera. W piśmie, które wyciekło do mediów, kancelaria prawna reprezentująca Muska oskarża Zuckerberga o podkupowanie byłych pracowników Twittera, którzy mieli przekazać dane potrzebne do stworzenia "bliźniaczej platformy".

Zdjęcie Elon Musk i Mark Zuckerberg / Alain JOCARD/DREW ANGERER / AFP