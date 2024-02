Italia królową Europy. Turyści nie mają wątpliwości

- Ale nam nie wystarczy być najbardziej poszukiwanym celem online. Nie możemy na tym poprzestać. Musimy dążyć do tego, by przedstawić jeszcze lepszą ofertę turystyczną pod względem jej bogactwa i jakości po to, by nie być tylko najbardziej "sexy" destynacją w sieci, ale także tą najczęściej wybieraną - oświadczyła szefowa resortu Daniela Santanche.