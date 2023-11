Turyści oszaleli na jego punkcie. Wstają skoro świt, by zobaczyć na własne oczy

We Włoszech rośnie popularność wypraw na zbiory szafranu. Jest on nazywany "czerwonym złotem" i jest najbardziej fałszowaną przyprawą na świecie. Trzeba wstać wcześnie rano, by obserwować zbiory tej najdroższej przyprawy na świecie i uczestniczyć w jej dalszym przygotowaniu. Wycieczka kończy się degustacją dań z jej dodatkiem.