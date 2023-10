W poniedziałek ok. 20:23 na Słowacji doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,2. Wstrząsy były odczuwalne także w południowej Polsce.

Trzęsienie ziemi na Słowacji. Ekspert wskazuje region w Polsce

- Intensywność trzęsienia ziemi na Słowacji mogła sprawić, że mieszkańcy południowej Polski mogli zaobserwować u siebie w domu kołyszące się lampy, poruszające się szklanki czy drgające rośliny. Jeśli chodzi o zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców południa Polski, to takie wstrząsy, jak wczoraj, nie mają na to żadnego wpływu - dodaje.

Doktor Kwietniak zaznacza, że budowa geologiczna powoduje, że więcej trzęsień występuje na Słowacji, niż np. na Podhalu. Nie oznacza to jednak, że na południu Polski takich zdarzeń nie ma. - Podhale jest rejonem sejsmicznie aktywniejszym, niż pozostała część kraju. Natomiast te wstrząsy nie sięgają tak wysokich magnitud i często są nieodczuwalne dla mieszkańców. Jeśli chodzi o częstotliwość ich występowania, to są to pojedyncze przypadki w skali roku. Nie należy popadać w żadną panikę, ponieważ nie są to zdarzenia, które zagrażałby życiu czy zdrowiu mieszkańców. Nie obserwujemy też żadnych tendencji, że ta sejsmiczność się zwiększa, czy zmienia w czasie - wyjaśnia.