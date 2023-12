Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 23 (godz. 22 czasu polskiego), gdy w barze zostali już prawie sami dziennikarze. Mężczyzna otworzył drzwi do lokalu, a następnie zajrzał do środka i rzucił reporterom pod nogi granat RGD-5 - relacjonował świadek, cytowany przez portal.