Zmobilizowany mężczyzna odbezpieczył granat. Doszło do wybuchu

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Zmobilizowany żołnierz pod wpływem alkoholu odbezpieczył granat w kawiarni w Woroneżu w Rosji. Kiedy wraz z innym mężczyzną próbowali włożyć zawleczkę z powrotem do granatu, ale się im nie udało, postanowili wyrzucić go do śmietnika. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna.

Zdjęcie Zmobilizowany żołnierz odbezpieczył granat, jedna osoba została ranna / @bayraktar_1love / Twitter