Powodzie i lawiny w Indonezji

Lawiny błotne to efekt potężnych ulew, które w wielu miejscach doprowadziły do wezbrania rzek w górzystym regionie Indonezji. Masy wody zabierały domy i zalewały pola uprawne . Powodzie zniszczyły ponad 130 hektarów upraw.

Jak powiedział Muhari to już kolejny raz, kiedy powodzie błyskawiczne i lawiny błotne nawiedzają tę część kraju. "Tylko w tym roku dystrykty Deli Serdang i Karo doświadczały tego odpowiednio trzy- i dwukrotnie" - powiedział urzędnik cytowany przez agencję AFP.

Jak podaje BNPB w poniedziałek z powodziami wciąż zmaga się co najmniej osiem wiosek w regionie Bandung na sąsiedniej wyspie Jawa. Co najmniej 700 osób trzeba było ewakuować do 10 punktów ewakuacyjnych. Miejscami w niektórych miejscowościach poziom wody sięgał 1,2 metra.