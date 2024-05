Tragedia w Meksyku. Zawaliła się scena na wiecu

Do wypadku doszło w środę wieczorem w mieście San Pedro Garza w meksykańskim stanie Nuevo Leon. Podczas wiecu wyborczego Ruchu Obywatelskiego zawaliły się górne elementy sceny. Kandydat na prezydenta Meksyku Jorge Alvarez Maynez przekazał, że nie odniósł obrażeń. "Czuję się dobrze i jestem w kontakcie z władzami" - napisał na platformie X, dodając, że priorytetem jest teraz zaopiekowanie się ofiarami wypadku.

Meksyk. Na wiecu zawaliła się scena

Choć Maynez nie podał, ile dokładnie osób zostało rannych, wspomniał, że członkowie jego zespołu zostali przetransportowani do szpitala . Na nagraniu wideo z wypadku udostępnionym przez lokalne media widać, jak na wiecu Mayneza przewraca się gigantyczny ekran .

"Właśnie odwiedziłem Klinikę 7 i z przykrością donoszę, że dotychczasowa liczba osób, które zginęły w wypadku to 8 osób dorosłych i 1 osoba niepełnoletnia. Stan rannych przebywających w tej klinice jest obecnie stabilny. Teraz kieruję się do Kliniki 21, gdzie trzy osoby są operowane. Stamtąd udam się do Szpitala Uniwersyteckiego, aby przeprowadzić odpowiednie badania. Będę nadal informować" - napisał przed godz. 8 gubernator stanu Nuevo Leon Samuel Garcia.