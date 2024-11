Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, gdy mężczyźni podróżowali z miasta Guargaon do Bareli . Nawigacja Google Maps pokierowała ich na niedokończony most nad rzeką Ramganga. Kierowca nie zauważył, że konstrukcja nagle się "urywa". Auto spadło z 15 metrów, wszyscy podróżujący zginęli na miejscu.

Spadli z mostu, bo uwierzyli nawigacji. Bliscy oskarżają władze

To kolejny wypadek w Indiach, do którego "przyczynia" się zaufanie do nawigacji. W październiku zeszłego roku dwóch lekarzy zginęło w Kerali, po tym, jak wjechali samochodem do wezbranej rzeki. Z kolei kilka miesięcy później w maju, czteroosobowa grupa turystów korzystająca z internetowych map wjechała autem do tej samej rzeki. W tym wypadku skończyło się jedynie na niegroźnych obrażeniach.