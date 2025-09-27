Tłumy zgromadziły się na sobotnim wiecu wyborczym znanego w Indiach aktora Vijaya. Spotkanie było częścią kampanii przed wyborami stanowymi, którą mężczyzna prowadzi razem z założoną w zeszłym roku partią Tamilaga Vettri Kazhagam.

Wybuch paniki na wiecu. Nie żyje ponad 30 osób

Z nieznanych na razie przyczyn w pewnym momencie w tłumie doszło najprawdopodobniej do wybuchu paniki.

Policja poinformowała, że zginęło co najmniej 31 osób, a 58 trafiło do szpitali.

Premier stanu Tamil Nadu, gdzie doszło do tragedii, poinformował, że uda się na miejsce w niedzielę. Dodał, że z pobliskich stanów wysłane zostały dodatkowe siły służb medycznych.

Na tragiczne wydarzenia podczas wiecu zareagował również premier Indii. Narendra Modi mediach społecznościowych napisał, że zdarzenie jest "głęboko zasmucające."

Wybuchy paniki w Indii. Tragiczny bilans

W ostatnim w Indiach doszło do kilku podobnych tragicznych zdarzeń.

W maju co najmniej sześć osób zginęło, a 55 zostało rannych w wyniku paniki, która wybuchła w indyjskiej świątyni w stanie Goa na południowym zachodzie Indii. Do zdarzenia doszło podczas rytuału na hinduskiej ceremonii religijnej.

Dwa miesiące wcześniej co najmniej 18 osób, w tym 14 kobiet, zginęło w wyniku wybuchu paniki na stacji kolejowej w Nowym Delhi. Podróżni zostali stratowani, gdy chcieli dotrzeć na pociąg jadący do miasta Prajagradź na Wielkie Święto Dzbana - Maha Kumbh Mela. Panikę miała wywołać informacja o zmianie peronu.

Z kolei w lipcu ubiegłego roku panika wśród uczestników zgromadzenia religijnego w Indiach doprowadziła do śmierci ponad stu osób. Tragedia rozegrała się na północy kraju w dystrykcie Hathras.

"Polityczny WF": Tajne spotkanie u Tuska. Jak chce utrzymać władzę? INTERIA.PL