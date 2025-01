Co najmniej 40 osób zmarło, a 90 zostało rannych podczas największego festiwalu religijnego w Indiach. Wierni startowali kilka osób, próbując przedostać się do świętej rzeki Ganges. Późniejszy wybuch paniki doprowadził do kolejnych ofiar. Na miejscu zapanował chaos, służby nie były w stanie uspokoić tłumu.