Tornado jak rozpędzony pociąg. Niektórzy mieli ogromne szczęście

Tornado uderzyło w miasto we wtorek. Tego dnia w wielu miejscach stanu miały miejsce potężne burze w wielu miejscach stanu, jednak to właśnie ta licząca 2 tys. mieszkańców miejscowość ucierpiała najmocniej.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Greenfield zdewastowane

Amerykańska służba pogodowa National Weather Service (NWS) siłę tornada, które uderzyło w miasto, oceniła na co najmniej EF-3 w pięciostopniowej skali . Oznacza to, że wiatr mógł osiągać prędkość nawet ponad 250 km/h .

Rannych jest co najmniej 35 osób, jednak według miejscowych władz ta liczba niemal na pewno jest wyższa. Co najmniej 14 rannych przetransportowano do szpitali w sąsiednich hrabstwach.