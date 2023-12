To już prawdziwa plaga w Wielkiej Brytanii. Problem wymknął się spod kontroli

Czym grożą napastnicy?

Liczba kradzieży w sklepach w ciągu ostatniego roku wzrosła o jedną czwartą. Gdyby porównać statystyki z ostatnich trzech lat, to liczba kradzieży zdążyła się podwoić.

The Metropolitan Police chce wprowadzenia technologii rozpoznawania twarzy, by w taki sposób walczyć z przestępczością. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyspach odnotowano 6,7 miliona przypadków przestępstw - najwięcej od lat.

Właściciele sklepów zgłaszają się po rządową pomoc

Na łamach "The Daily Telegraph" szefowa firmy JLP, która jest właścicielem sklepów John Lewis i Waitrose - Sharon White, opisała kradzieże w Wielkiej Brytanii jako epidemię, a ulice High Street (tak nazywa się główne ulice handlowe miast) opisała jako "cień dawnej świetności". Sieć sklepów odzieżowych Primark z kolei zwiększa liczbę kamer w placówkach, ochronę, a nawet wyposaża pracowników w kamerki, żeby mogli nagrywać napastników.

Sklepy zatrudniają już nie tylko ochronę, która stoi przed wejściem, ale i tajniaków, którzy monitorują to, co się dzieje w sklepach. Na 10 zgłaszanych przypadków kradzieży policja zjawia się raz. Handlowcy proszą o pomoc rządową, a dokładnie o fundusze na zwiększenie liczby pracowników ochrony sklepów. W sumie szefowie 90 firm, miedzy innymi Tesco, napisali list do ministerstwa spraw wewnętrznych z prośbą o pomoc.