Tak źle nigdy wcześniej nie było. Słynna góra wciąż nie zmieniła koloru

Jak informują japońskie służby meteorologiczne cały czas nie zaobserwowano śniegu na zboczach i szczycie góry. Nigdy wcześniej do tej pory nie odnotowano tak długiego bezśnieżnego okresu na Fudżi . Prowadzenie obserwacji w tym rejonie rozpoczęto 130 lat temu . Zwykle o tej porze roku górne partie wulkanu są już białe, jednak 2024 jest pod tym względem wyjątkowy.

Góra Fudżi wciąż bez śniegu

Po raz pierwszy czapę śnieżną na Fudżi zaobserwowano w 1894 roku i wtedy miało to miejsce 22 września. W kolejnych latach pojawiał się on właśnie w tym miesiącu, jednak po II wojnie światowej trend zmienił się na październik .

Zazwyczaj śnieg na górze Fudżi pojawia się w okolicach 2 października , a w ubiegłym roku czapa zaczęła się formować 5 października. Do tej pory najpóźniejszą datą pojawienia się śniegu był 26 października: w 1955 i 2016 roku. Z kolei w 1961, 1969 i 2017 roku pierwsze warstwy białego puchu dostrzeżono 23 października.

W 2024 roku pod koniec tego miesiąca o tej porze wciąż nie odnotowano warstw śniegu na szczycie Fudżi. To oznacza, że pobite zostały wszelkie dotychczasowe rekordy .

Wokół Fudżi jest zbyt gorąco?

"Tego lata temperatury były wysokie i utrzymały się we wrześniu, nie dopuszczając chłodnego powietrza" - powiedział Katsuta. To właśnie chłodne powietrze umożliwia pojawienie się śniegu.

Inny japoński meteorolog, Mamoru Matsumoto, powiedział gazecie "Ashai Shimbun", że według niego " jedną z przyczyn jest globalne ocieplenie ", chociaż wciąż trudno wskazać konkretny powód braku śniegu. Lato 2024 roku było najgorętsze w historii Japonii , ex aequo z latem 2023 roku .