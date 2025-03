Kontrowersyjny polityk poprosi Rosję o interwencję. Uderza we własny kraj

Prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie zapowiedział, że zwróci się do Rosji z prośbą o interwencję na forum ONZ. Słowa Milorada Dodika to echa ostatnich działań władz w Sarajewie, które nakazały aresztowanie kontrowersyjnego polityka i doprowadzenie go na przesłuchanie. Dodik oskarżany jest o prorosyjskość i destabilizowanie regionu Federacji BiH.