ASA uznała, że obiekt jest szczątkami "zużytego modułu trzeciego stopnia rakiety Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)". PSLV to indyjska wieloczłonowa rakieta nośna przeznaczona do wynoszenia w kosmos satelitów mających krążyć po polarnych orbitach okołoziemskich.

Australia i Indie współpracują w sprawie znaleziska

Przedmiot ma około 2,5 metrów szerokości i od 2,5 do trzech metrów długości. Znaleziony został w połowie lipca przez jednego z plażowiczów. Wówczas władze wystosowały apel, by nie zbliżać się do obiektu.