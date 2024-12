Oświadczenie ws. tajemniczych dronów

"Po dokładnym sprawdzeniu danych technicznych i informacji od obywateli oceniliśmy, że dotychczasowe obserwacje obejmują kombinację legalnych dronów komercyjnych, hobbystycznych, dronów należących do organów ścigania, były to także stałopłaty, helikoptery, a nawet gwiazdy błędnie zgłaszane jako drony " - wymieniono.

"Nie zidentyfikowaliśmy niczego nietypowego i nie oceniamy dotychczasowych działań jako zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa publicznego w cywilnej przestrzeni powietrznej w New Jersey lub innych stanach na północnym wschodzie" - zaznaczono i podkreślono, że służby rozumieją obawy obywateli.

Na koniec poinformowano, że ograniczoną liczbę dronów zaobserwowano również nad obiektami wojskowymi w New Jersey i innych miejscach. Dodano, że nie był to pierwszy raz, ale każdorazowo służby pracują nad szczegółowym ustaleniem szczegółów zdarzenia.

Tajemnicze drony nad USA

W ostatnich tygodniach niepokój mieszkańców i szereg spekulacji wywołała obserwacja dronów w stanie New Jersey i okolicach. Nieoficjalnie podawano, że drony miały pojawić się w pobliżu m.in. baz wojskowych.

W miniony weekend gubernatorzy stanów Nowy Jork i New Jersey wezwali władze w Waszyngtonie do zbadania wykrytej w ich stanach aktywności podejrzanych dronów. - To zaszło za daleko - mówiła gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul.