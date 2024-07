O śmierci biznesmena i szefa marketingu Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych Gieorgija Czibisowa rosyjskie media powiadomiły we wtorek. Do tragicznego zdarzenia miało dojść w sobotę wieczorem, kiedy to 44-latek zniknął nagle po rejsie łodzią po rzece w Moskwie - podaje rbc.ru, powołując się na swoje źródła.