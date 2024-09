Szybkie samochody na polskich rejestracjach. Niepokojący trend we Francji

Szybkie samochody na polskich rejestracjach są coraz częściej wybierane przez przestępców we Francji - poinformowała agencja AFP. Jak wskazano, problem nasila się dzięki tanim wynajmom, których koszty są niemal "pięć razy niższe" niż w ich kraju. To z kolei przyczynia się do zwiększonej liczby incydentów na drogach.