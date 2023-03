W środę szwedzki parlament zatwierdził członkostwo w NATO stosunkiem głosów 269:37. Przeciwne dołączeniu kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego były jedynie dwa z ośmiu ugrupowań w szwedzkim parlamencie: Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska - Zieloni.

- Członkostwo Szwecji w NATO to historyczne wydarzenie, które będzie miało ważne konsekwencje polityczne w zakresie bezpieczeństwa. Szwecja będzie częścią sojuszu obronnego z wiążącymi gwarancjami i wspólnym planowaniem. Przyczyni się to do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa w naszej części Europy - ocenił po głosowaniu minister obrony Szwecji Pal Jonson.

Głos w sprawie zabrał także członek ugrupowania Szwedzcy Demokraci Aron Emilsson. - Zostawiamy za sobą 200 lat niezaangażowania. To jest historyczna zmiana, ale konieczna. Nic tak szybko nie zmieni naszych zdolności obronnych, jak przystąpienie do sojuszu wojskowego - podkreślił podczas debaty członek ugrupowania Szwedzcy Demokraci Aron Emilsson.

Środowa decyzja parlamentu Szwecji oznacza zmiany w innych przepisach, na przykład przekazanie rządowi prawa do zwrócenia się do NATO o wsparcie wojskowe. Wcześniej debatowano m.in. o bazach wojskowych i broni nuklearnej na terenie Szwecji.



- Czuję się dobrze z podpisaniem wniosku o przystąpienie do NATO. Nigdzie nie ma przepisu, który zmuszałby Szwecję do posiadania baz lub broni nuklearnej - mówił rzecznik socjaldemokratów ds. polityki zagranicznej, Morgan Johansson.

Szwecja i Finlandia mają dołączyć do NATO. Wznowiono negocjacje z Turcją

Szwecja ma dołączyć do NATO wspólnie z Finlandią. Wnioski akcesyjne zostały wysłane w maju. Do przyjęcia obu państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego potrzebna jest cały czas formalna zgoda Turcji i Węgier. Wcześniej decyzję ratyfikowało 28 pozostałych członków NATO.



Szwecja i Finlandia wznowiły w tym miesiącu negocjację z Turcją. Rozmowy były zawieszone od końca stycznia, kiedy doszło do incydentu w Sztokholmie, podczas którego spalono Koran. Dokonał tego duńsko-szwedzki aktywista Rasmus Paludan, który założył w Danii antymuzułmańską partię Stram Kurs, czyli "Twarda Linia".

23 stycznia Recep Tayyip Erdogan zapewniał, że Ankara nie poprze wniosku Szwecji o akcesję w NATO. - Ci, którzy pozwalają na takie bluźnierstwo przed naszą ambasadą, nie mogą już liczyć na nasze poparcie dla ich członkostwa w NATO - mówił wówczas Erdogan. W piątek Ankara miała rozpocząć rozpatrywanie wniosku dotyczącego Finlandii.

Rozszerzenie NATO. Węgrzy mają głosować nad przyjęciem Finlandii

Parlament Węgier rozpoczął na początku marca debatę nad przyjęciem Finlandii i Szwecji do NATO. Podczas wstępnych obrad posłowie niemal wszystkich partii, w tym Fideszu premiera Viktora Orbana, opowiedzieli się za akcesją. Przeciw był jedynie skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank).



Jak przekazał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, Węgrzy mają głosować nad członkostwem Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim w poniedziałek. Nie jest jednak jasne, kiedy podejmą decyzję w sprawie Szwecji.