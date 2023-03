Stoltenberg: Putin popełnił duży strategiczny błąd

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

- Putin popełnił duży strategiczny błąd, dokonując inwazji na Ukrainę - mówił we wtorek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezentując raport podsumowujący główne działania Sojuszu w roku 2022. Mówił także, że "dla Putina wolność i demokracja to zagrożenie" oraz że obok terroryzmu to Rosja jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa.

Zdjęcie Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg / Virginia Mayo/Associated Press/East News / East News