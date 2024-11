- My (w Europie - red.) musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w Ameryce będzie prezydent propokojowy, w co nie tylko wierzę, ale także widzę to w liczbach... jeśli stanie się to, czego oczekujemy, a Ameryka stanie się propokojowa, to Europa nie może pozostać prowojenna - powiedział premier Węgier cytowany przez Reutersa.

