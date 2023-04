Ćwiczenie przygotowali eksperci z waszyngtońskiego think tanku Center for a New American Security. Stany Zjednoczone formalnie nie uznają rządu Tajwanu, ale są m.in. najważniejszym dostawcą broni do tego kraju. "Xi Jinping polecił chińskim wojskom, aby były gotowe do odzyskania Tajwanu w 2027 r., w razie potrzeby siłą" - informuje agencja AP.

Wojna Chiny-USA. "Powstrzymajcie przejęcie Tajwanu"

Gra rozpoczęła się od wzmożonych dążeń władz Tajwanu do ogłoszenia niepodległości, co nie podobało się stronie chińskiej. Świat stanął na krawędzi amerykańsko-chińskiej wojny o wyspę. Chiny gromadziły na pozycjach sprzęt wojskowy, żołnierzy oraz m.in. zapasy krwi. Ponadto rozpoczęły "blokadę Tajwanu", który odpowiada za produkcję m.in. 60 proc. półprzewodników oraz sprzętu zaawansowanego technologicznie. Stany Zjednoczone z kolei odpowiadziały karami finansowymi i ograniczeniami w handlu z Chinami. To odbiło się na całej światowej gospodarce.

Kongresmani, którzy odgrywali rolę doradców prezydenta, otrzymali od niego dyspozycję: "Jeśli to możliwe - powstrzymajcie przejęcie Tajwanu przez Chiny. Jeśli nie, pokonajcie je".

W scenariuszu gry zabrakło jednak bezpośredniej komunikacji na linii Waszyngton-Pekin, a doradcy prezydenta starali się lobbować u chińskich polityków za pośrednictwem firm takich jak HP, Dell czy Apple, które miały tam swoje siedziby.

Wojna Chiny-USA. Brak amunicji i wsparcia od sojuszników

W grze konflikt rozpoczął się 18 kwietnia 2027 roku. Chińskie pociski kaskadowo spadały na Tajwan, doprowadzając do śmierci wielu żołnierzy. Atakowane były również amerykańskie pozycje w Japonii oraz na wyspie Guam, co spowodowało także duże straty w ludziach. Chiny również straciły masę żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Symulacja uwypukliła problemy dyplomatyczne, wojskowe i ekonomiczne.

Okazało się, że Stany Zjednoczone niemal samotnie broniły wyspy przed chińskim naporem. Większość sojuszników nie zdecydowała się zaangażować w konflikt, ze względu na kryzys gospodarczy po wprowadzeniu ograniczeń związanych z importem. Ponadto chińscy dyplomaci skutecznie przekonali światowych przywódców, by nie angażowali się w konflikt.

Tajwanowi szybko kończyły się zapasy amunicji, w tym pocisków dalekiego zasięgu. USA i sojusznicy nie byli w stanie zaopatrywać wyspy. Światowa gospodarka również została zdruzgotana, rynki pogrążyły się w kryzysie, a międzynarodowe łańcuchy dostaw załamały się w wyniku wstrzymania handlu morskiego w regionie.

Wojna Chiny-USA. "Tajwanu trzeba uzbroić po zęby"

"Jesteśmy w zasięgu maksymalnego zagrożenia inwazją Komunistycznej Partii Chin na Tajwan" - powiedział dzień po ćwiczeniach Mike Gallagher, przewodniczący komitetu republikańskiego.

"Wczorajsza gra wojenna podkreśliła potrzebę podjęcia działań w celu powstrzymania agresji i uzbrojenia Tajwanu po zęby, zanim rozpocznie się jakikolwiek kryzys" - powiedział, cytowany przez amerykańskie media.

Polityk wezwał Stany Zjednoczone do przyspieszenia dostawy zaległych zamówień na broń o wartości 19 miliardów dolarów. Zaapelował również o zintensyfikowania szkoleń z siłami tajwańskimi i wzmocnienia amerykańskich pozycji wojskowych w regionie.