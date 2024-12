Światowi przywódcy zjechali do Paryża. Wśród nich prezydent Polski

Notre Dame. Ponowne otwarcie katedry. Wśród gości Andrzej Duda

Notre Dame ucierpiała w pożarze. Katedra ponownie została otwarta

Uroczystość w Notre Dame rozpoczęła się przed godz. 20. Arcybiskup Paryża Laurent Ulrich otworzył ją pukając pastorałem do głównych drzwi katedry , a odpowiedzią był śpiew psalmu w wykonaniu chóru katedralnego Maitrise Notre Dame. To symboliczna odpowiedź świątyni - milczącej po pożarze - na wezwanie arcybiskupa. Za trzecim pukaniem i trzecim śpiewem psalmu drzwi otworzyły się .

Przez główną nawę przeszli strażacy , którzy ratowali świątynię, a w katedrze rozległa się burza oklasków. Na fasadzie Notre Dame pojawił się olbrzymi świetlny napis: Merci, co w języku francuskim oznacza "dziękujemy" . Po chwili pojawiły się również podziękowania w różnych językach.

Emmanuel Macron, przemawiając do zgromadzonych podkreślił "wdzięczność narodu francuskiego" dla tych, którzy pomogli uratować i odbudować Notre Dame. Dziękował rzemieślnikom i mistrzom różnych specjalności, inżynierom i historykom, konserwatorom i architektom, a także tym, którzy przekazali datki na odbudowę katedry. - Każda pomoc i gest były niezbędne. Odkryliśmy na nowo to, co mogły robić wielkie narody - zrealizowanie niemożliwego - dodał Macron.