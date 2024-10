Turcja. Eksplozja w Ankarze. Światowi przywódcy reagują

Eksplozja w Turcji. Erdogan: Walka z zagrożeniami będzie kontynuowana

Burmistrz Ankary Mansur Yavas przekazał w sieci, że jest "głęboko zszokowany" tym, co się wydarzyło. "Będę walczył z terroryzmem do ostatniego tchu, bez względu na to, czy leży to w moich kompetencjach, czy nie" - podkreślił w części wpisu. Dodał też, iż ma nadzieję, że służby bezpiecznie wszystkich ewakuują.