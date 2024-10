Eksplozja w Turcji. Media: Słychać strzały, trwa ewakuacja

Jak podają lokalne media, w budynku Tureckiego Przemysłu Lotniczego (TUSAŞ) w dzielnicy Kahramankazan, mogło dojść do zamachu bombowego. Podano, że po eksplozji słychać było strzały.

Turcja. Eksplozja w Ankarze

Według niepotwierdzonych informacji, zanim doszło do eksplozji, do środka próbowało się wedrzeć trzech uzbrojonych mężczyzn. Wkrótce później doszło do strzelaniny.