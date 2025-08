Karol Nawrocki nie był predestynowany, by zajść tak wysoko i tak szybko - przekonuje francuskie "Le Figaro". Autor artykułu zaznaczył, że w 2016 roku, trzy lata po uzyskaniu doktoratu z historii, Nawrocki przyłączył się do ataków ze strony prawicy wymierzonych w byłego prezydenta Lecha Wałęsę , którego oskarżono o "kolaborację ze służbami komunistycznymi".

Opisując wygraną przez Nawrockiego kampanię prezydencką, "Le Figaro" zwraca uwagę, że Kaczyński mianując go kandydatem, dokonał podobnego manewru do tego z 2015 roku , kiedy z ramienia PiS w wyborach prezydenckich wystartował Andrzej Duda.

Zwycięstwo Nawrockiego "Le Figaro" porównuje do kariery Donalda Trumpa, który w listopadzie 2024 roku zdołał zapewnić sobie powrót do Białego Domu. "Nawrocki obierając drogę oportunistyczną przekonał do siebie wyborców Konfederacji, obiecując zamrożenie podatków, weto dla przyłączenia Ukrainy do NATO i sprzeciw wobec Unii Europejskiej" - napisał dziennik.