Oznacza to, że kremlowski dyktator wygrał już piąte wybory prezydenckie w swojej politycznej karierze i pełnić będzie funkcję prezydenta do 2030 rok u. Tym samym zrównuje się, pod względem długości rządów, z carem Mikołajem I Romanowem (rządził Rosją w latach 1825 - 1855 - red.).

Wołodymyr Zełenski: Miejsce Putina jest na ławie oskarżonych w Hadze

Wynik wyborów prezydenckich, jeszcze przed zakończeniem, skomentował Wołodymyr Zełenski . Prezydent Ukrainy stwierdził, że to co odbywało się przez ostatni weekend było "symulacją" , która jest potrzebna Władimirowi Putinowi do zaspokojenia własnych ambicji.

"Obecnie rosyjski dyktator symuluje kolejne wybory. Dla wszystkich na świecie jest jasne, że ta postać, jak to często bywało w historii, jest po prostu chora na władzę i robi wszystko, co w jego mocy, aby rządzić do końca życia. Nie ma takiego zła, którego by nie popełnił, aby przedłużyć swoją władzę. I nie ma nikogo, kto byłby na to odporny" - mówił.