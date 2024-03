Pilny apel Putina do Rosjan. "Kraj w trudnym okresie"

"Przejawem uczuć patriotycznych" jest dla Władimira Putina udział w wyborach na prezydenta kraju. Zaapelował do Rosjan, by wzięli udział w głosowaniu. Przyznał jednocześnie, że Rosja znajduje się w trudnym okresie i stoi przed "złożonymi wyzwaniami we wszystkich obszarach". Środowisko międzynarodowe postrzega "wybory" w Rosji jako fasadowe. Powszechnie wiadomo, że "wygra" je Putin.