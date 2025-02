Stworzyli specjalny poradnik. "Co zrobić, gdy trafisz do niewoli"

Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało informacje dla osób planujących dołączenie do ukraińskiej armii jako ochotnicy. W tekście znaleźć można rady, jak m.in. zachować się w razie zranienia czy co ma zrobić rodzina, jeśli ich bliski trafi do niewoli. Resort jednocześnie podkreśla, że nie promuje dołączenia do ukraińskich sił.