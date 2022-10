Technologia modelowania 3D rozwija się w oszałamiającym tempie, a w rękach naukowców jest to narzędzie, które pozwala na odtwarzanie wyglądu osób, które znamy tylko z historii czy opowieści.

Badacze z Uniwersytetu Princeton wykorzystali wspomnianą technologię, by stworzyć model 3D twarzy Adama, pierwszego człowieka na ziemi. Oczywiście nie ma jednoznacznych dowodów, że to tak wyglądał praojciec ludzkości - nie przeszkodziło to jednak internautom, zdaniem wielu osób model przypomina bowiem aktora znanego z roli w serii filmów "Szybcy i wściekli".

Mowa oczywiście o Vinie Dieselu, 55-letnim obecnie aktorze, który zasłynął rolą Dominica Torreto w serii o nielegalnych wyścigach.

Aktor znany z kultowych ról

W swojej karierze aktorskiej Diesel zagrał w kilkudziesięciu produkcjach, w tym takich hitach jak "Szeregowiec Rayan" czy "Pitch Black". Obecnie wciela się w rolę Groota w seriach Marvela "Strażnicy Galaktyki" i "Avengers".

Podobieństwo modelu 3D Adama do Vina Diesla sprawiło, że grafika błyskawicznie rozprzestrzeniła się po sieci, w której pojawiły się memy i przeróbki nawiązujące do serii "Szybcy i wściekli".

"Tymczasem naukowcy z Universal Techincal Institute zrekonstruowali ten trójwymiarowy obraz tego, jak mógł wyglądać Dodge Charger R/T Adama z 1970 roku" - napisano na Twitterze, umieszczając model 3D Dodgea Chargera, którym Dominic Torreto jeździł w początkach serii.

"Kto był Ewą?"

Internauci zadali przy okazji bardzo ważne pytanie: "Skoro Vin Diesel był Adamem, to kto był Ewą?".

Na to badacze z Princetown niestety nie odpowiedzieli. W sieci pojawiła się jednak teoria, wskazująca na Michelle Rodriguez, która grała partnerkę Dominca Torreto, a wcześniej była w związku z Vinem Dieselem.