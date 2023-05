Włoski artysta Maurizio Cattelan znany jest w Polsce z rzeźby "La nona ora (Dziewiąta godzina)". Przedstawiała ona Jana Pawła II przygniecionego meteorytem.

Zdjęcie Instalacja artystyczna "La Nona Ora” autorstwa włoskiego artysty Maurizia Cattelana. / Philippe Wojazer / Reuters / Agencja FORUM

W 2019 r. Włoch zaprezentował po raz pierwszy instalację "Komediant", na którą składa się banan przyklejony do ściany srebrną taśmą.

Na targach sztuki w Miami sprzedano wówczas trzy egzemplarze instalacji.

Pierwsze dwa za 120 tys. dolarów, a trzeci za 150 tys. dolarów.

"Komediant" pojawił się w Seulu w ramach wystawy Cattelana "MY" w tamtejszym muzeum sztuki.

Korea Południowa: Student zjadł banana z instalacji Maurizio Cattelana

W stolicy Korei Południowej doszło do incydentu, w czasie którego student Noh Huyn-soo zdarł taśmę ze ściany i zjadł banana. Całe zajście nagrał jego kolega.

Wideo youtube

Muzeum przekazało mediom, że nie będzie ubiegać się o odszkodowanie od studenta. Banan na wystawie prawdopodobnie jest wymieniany co dwa lub trzy dni.

Cytowany przez BBC południowokoreański student powiedział, że postrzega instalację włoskiego artysty jako wyraz buntu przeciwko władzy.

- A przecież może dojść też do buntu przeciwko rebelii - podkreślił.

- Pomyślałem, że to może być interesujące. Czy banan nie po to był przyklejony taśmą, żeby go zjeść - zapytał.

Włoski artysta o incydencie w Seulu: Żaden kłopot

Noh Huyn-soo dodał, że był głodny, ponieważ... nie zjadł śniadania.

Jak informuje BBC, Maurizio Cattelan przekazał, że cała sytuacja nie jest to dla niego problematyczna.

W przeszłości zdarzyło się już, że zniszczono jego instalację. Po sprzedaży "Komedianta" w Miami w 2019 r. performer David Datun również zerwał taśmę ze ściany i zjadł banana. Szybko jednak przytwierdzono do ściany nowy owoc.