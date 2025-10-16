Strzelanina przy polskiej granicy. Dwie osoby nie żyją, jedna ciężko ranna
Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna w wyniku strzelaniny w miejscowości Smržovka w północnych Czechach, niedaleko granicy z Polską - podała tamtejsza policja. Jak przekazały służby, podejrzany został zatrzymany, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie.
W skrócie
- W Smržovce w północnych Czechach doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna.
- Podejrzanego zatrzymano, a policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi dochodzenie.
- Do incydentu doszło na otwartej przestrzeni w pobliżu szkoły podstawowej, motywy sprawcy pozostają nieznane.
Do zdarzenia doszło w pobliżu szkoły podstawowej w miejscowości Smržovka w regionie Jablonec nad Nysą w północnych Czechach.
O incydencie jako pierwszy poinformował czeski portal Novinky.cz, powołując się na komunikat policji.
"Krótko przed godziną 14:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o kilku strzałach. Wszystkie dostępne jednostki i patrole natychmiast udały się na miejsce zdarzenia" - przekazała rzeczniczka policji Klára Jeníčková w rozmowie z portalem.
Strzelanina w Czechach. Są ofiary śmiertelne, podejrzany trafił do aresztu
Jak podała tamtejsza policja, dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna została ciężko ranna.
Czeski portal iDNES.cz donosi, że "podejrzany jest w areszcie, a teren jest obecnie zabezpieczony". Podano również, iż "do strzelaniny doszło na otwartej przestrzeni, a nie w budynku".
Policja potwierdziła te informacje w komunikacie opublikowanym na platformie X.
"Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie strzelaniny w Smržovce w regionie Jablonec. Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna na miejscu zdarzenia. Podejrzany został zatrzymany, nikomu innemu nie grozi niebezpieczeństwo. Badamy szczegóły i będziemy państwa informować o rozwoju sytuacji" - przekazano.
Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby, w tym jednostki Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Policja wciąż prowadzi czynności dochodzeniowe i na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani motywów sprawcy.
Źródła: Novinky, iDNES