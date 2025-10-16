Strzelanina przy polskiej granicy. Dwie osoby nie żyją, jedna ciężko ranna

Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna w wyniku strzelaniny w miejscowości Smržovka w północnych Czechach, niedaleko granicy z Polską - podała tamtejsza policja. Jak przekazały służby, podejrzany został zatrzymany, a w sprawie prowadzone jest dochodzenie.

  • W Smržovce w północnych Czechach doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna.
  • Podejrzanego zatrzymano, a policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi dochodzenie.
  • Do incydentu doszło na otwartej przestrzeni w pobliżu szkoły podstawowej, motywy sprawcy pozostają nieznane.
Do zdarzenia doszło w pobliżu szkoły podstawowej w miejscowości Smržovka w regionie Jablonec nad Nysą w północnych Czechach.

O incydencie jako pierwszy poinformował czeski portal Novinky.cz, powołując się na komunikat policji.

"Krótko przed godziną 14:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o kilku strzałach. Wszystkie dostępne jednostki i patrole natychmiast udały się na miejsce zdarzenia" - przekazała rzeczniczka policji Klára Jeníčková w rozmowie z portalem.

    Strzelanina w Czechach. Są ofiary śmiertelne, podejrzany trafił do aresztu

    Jak podała tamtejsza policja, dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna została ciężko ranna.

    Czeski portal iDNES.cz donosi, że "podejrzany jest w areszcie, a teren jest obecnie zabezpieczony". Podano również, iż "do strzelaniny doszło na otwartej przestrzeni, a nie w budynku".

      Policja potwierdziła te informacje w komunikacie opublikowanym na platformie X.

      "Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie strzelaniny w Smržovce w regionie Jablonec. Dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna na miejscu zdarzenia. Podejrzany został zatrzymany, nikomu innemu nie grozi niebezpieczeństwo. Badamy szczegóły i będziemy państwa informować o rozwoju sytuacji" - przekazano.

      Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby, w tym jednostki Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Policja wciąż prowadzi czynności dochodzeniowe i na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani motywów sprawcy.

      Źródła: Novinky, iDNES

